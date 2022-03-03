Ярославль, 3 марта 2022, 14:06 — REGNUM В правительстве Ярославской области рассказали о том, чем займётся созданный в регионе антисанкционный (антикризисный) штаб в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало о создании в регионе антикризисного штаба, возглавил который врио губернатора области Михаил Евраев. В него также вошли представители бизнеса и промышленности, а также структуры, отвечающие за инвестиции.
По словам главы региона, сейчас первоочередная задача — создать финансовую подушку.
Сейчас областной департамент финансов занимается анализом освободившихся в бюджете средств — они появились после отмены крупных спортивных мероприятий. Деньги планируется направить на социальную сферу. Также за каждым зампредом правительства закрепят отдельные направления экономики.
Присутствовавшие на заседании представители бизнеса и промышленности также рассказали о плане действий.
Основные проблемы сейчас — это разрыв связей с иностранными поставщиками запчастей и оборудования, а также нарушение логистики из-за закрывшихся границ, повышение ставок по кредитам и высокие налоги.
По мнению бизнеса, залог успеха в нынешних условиях — продолжать выпускать высокотехнологичную продукцию и открыто общаться с гражданами.
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