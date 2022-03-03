Ярославль, 3 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области рассказали о том, чем займётся созданный в регионе антисанкционный (антикризисный) штаб в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Заседание антикризисного штаба

Ранее ИА REGNUM сообщало о создании в регионе антикризисного штаба, возглавил который врио губернатора области Михаил Евраев. В него также вошли представители бизнеса и промышленности, а также структуры, отвечающие за инвестиции.

По словам главы региона, сейчас первоочередная задача — создать финансовую подушку.

«Уверенность в завтрашнем дне есть. Сейчас мы создаём финансовую подушку, резерв, чтобы справляться со всеми трудностями. Мы будем мониторить ситуацию и принимать решения, что необходимо сделать. И эти меры вырабатывать вместе», — сказал Михаил Евраев.

Сейчас областной департамент финансов занимается анализом освободившихся в бюджете средств — они появились после отмены крупных спортивных мероприятий. Деньги планируется направить на социальную сферу. Также за каждым зампредом правительства закрепят отдельные направления экономики.

Присутствовавшие на заседании представители бизнеса и промышленности также рассказали о плане действий.

«Идет битва за то, чтобы удержать свой план производства, свои графики. Помощь нужна. Абсолютно все понимают, что сейчас происходит, постоянно проводим говорим с сотрудниками. Все готовы потерпеть и ужаться. Настроение на самом деле боевое. Я уверен, у нас все получится, даже не думаем пока сокращать заработные платы, ни людей», — заявил директор ООО «Компания Дизель» Андрей Шепеляев.

Основные проблемы сейчас — это разрыв связей с иностранными поставщиками запчастей и оборудования, а также нарушение логистики из-за закрывшихся границ, повышение ставок по кредитам и высокие налоги.

«Те продукты, которые мы выпускали ранее, продолжаем выпускать в том или ином объеме. У нас конкурентоспособное производство и много заказчиков. Это тот фактор, который поможет справиться с непростой ситуацией. Я довольно оптимистично настроен на то, что будет происходить дальше, — сказал гендиректор ПАО «Автодизель» Андрей Матюшин.

По мнению бизнеса, залог успеха в нынешних условиях — продолжать выпускать высокотехнологичную продукцию и открыто общаться с гражданами.