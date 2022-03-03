Пермь, 3 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Пермском крае в ковидные госпитали поступило еще 218 пациентов. Показатель госпитализаций практически остался на уровне прошлых суток. Об этом 3 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в стационарах находятся 2912 пациентов. Свободным остается 30,9% коечного фонда.

Состояние 281 человека оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 103 человек. За сутки в связи с выздоровлением выписаны из больниц 6097 пермяков. Скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.

Напомним, заболеваемость COVID-19 в Прикамье пошла на спад. Власти отменили ряд антиковидных ограничений.