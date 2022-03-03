Таллин, 3 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Эстонская погранохрана сообщила региональному изданию северо-востока страны «Северное побережье», что в последние дни стали фиксировать больше людей, пересекающих границу в обоих направлениях.

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония-Россия

Объясняется это несколькими причинами. Во-первых, в связи с событиями на Украине отменено воздушное сообщение между Евросоюзом и Россией. Во-вторых, оживление также связано с падением курса рубля: границу пересекают нарвитяне, рассчитывающие на выгодные покупки в России.

Также через Нарвский погранпункт проезжают европейцы, покидающие Россию. В том числе и граждане Украины.

За период 25−28 февраля 2022 года границу в Нарве пересекли 8 394 человека. Большинство (4 825) пересечений сделано по направлению из России в Эстонию.

Около сотни из этого числа прибывших в Эстонию через Нарву — граждане Украины. Большинство не планируют, по данным погранохраны, оставаться в Эстонии, а направляются дальше. Например, в Польшу и Литву, где их семьи и родственники.

«Работа в пунктах пересечения границы идет в штатном режиме. Мы также учитываем, что на наши пограничные пункты могут прибыть больше граждан Украины, которые хотят вернуться домой или выехать из России через Эстонию», — прокомментировала обстановку сотрудница Нарвского погранпункта, комиссар Кятлин Лийва.