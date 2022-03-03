Москва, , 13:57 — REGNUM Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда обратил внимание на действия руководителей многих европейских стран и абсолютно уверен в их неспособности адекватно и объективно оценивать ситуацию в мире.

Николай Долуда Vsko.ru

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По словам казачьего генерала, Германия уже забыла о своей роли в событиях 1941−1945 годов, когда Великая Отечественная война принесла России многомиллионные жертвы. Ведь боевое оружие, которым немцы хотят снабдить ВСУ, может привести к гибели мирных людей в любой стране и в любое время. Долуда обратил внимание на действия президента Франции, которому чётко объяснили, что «геополитические «красные линии» нарушены США и блоком НАТО».

«Я уже не раз приводил доводы о том, почему руководство США — самое агрессивное, кровавое, лживое и подлое формирование. Для них нет ничего святого, а есть только гегемония, желание подчинить себе всех и вся, поддерживать государственные перевороты, стравливать народы. И в том, что сейчас происходит вина только руководства США и НАТО. <…> В течение восьми лет не замечать геноцида со стороны Украины в отношении жителей ДНР и ЛНР, где все эти годы находились наблюдатели ОБСЕ, а затем «охать» и «ахать» с началом специальной военной операции, направленной Россией на демилитаризацию Украины, постоянно подстрекать Украину в разжигании военного конфликта, — это в духе руководства США», — уверен Долуда.

Казачий генерал призвал Вашингтон не лезть в дела других государств и не сеять раздор, смерть и насилие.

«Мы защищаем своих граждан и, в конце концов, свою страну, потому что вы подползли «на брюхе» к нашей территории. На чужих землях, в чужих странах вы сеете смерть и остаетесь безнаказанными», — отметил Долуда.

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, атаман Всероссийского казачьего общества отметил, что у главы государства, который всю жизнь был комиком и шоу-мэном, не может быть авторитета ни среди своего народа, ни на международной арене. А исполняя все команды руководства США, Зеленский ведёт свою страну в пропасть.

«На современном политическом Олимпе есть только один лидер, государственный деятель международного уровня, аналитик, стратег, дипломат, экономист, умеющий оценивать и глубоко анализировать обстановку, самостоятельно и с полной ответственностью принимать решения, думающий в первую очередь о своей стране и народе. Это президент России Владимир Путин. Этот факт уже признает весь мир! <…> Россия — великая держава с тысячелетней историей, сильная, независимая, единая. Сегодня она подвергается внешним угрозам, и не время нам быть слабыми. Когда жизни невинных людей находятся под угрозой, — русский дух крепчает, сердца и мышцы превращаются в камни и сталь. А кулак русского человека всегда был сильным и справедливым», — отметил Долуда.

ИА REGNUM сообщало, что с 24 февраля продолжается специальная военная операция России по защите Донбасса от украинской агрессии. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооружённых сил России освобождают территорию от ВСУ.

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