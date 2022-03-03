Симферополь, , 13:54 — REGNUM Уровень бронирования в местах размещения на территории Республики Крым на период праздничных дней в марте достигает 70%. Данные журналистам 3 марта привел глава регионального минкурортов Вадим Волченко.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«На мартовские праздники уровень бронирования от 40 до 70%, в зависимости от отеля и населенного пункта. Благодаря акциям, которые сейчас предлагаются отелями и гостиницами, думаю, уровень поднимется», — рассказал Волченко «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля ряд крымских отелей и санаториев существенно снизил цены на проживание. Решение было принято в связи с временным прекращением работы аэропорта «Симферополь» — он закрыт с 24 февраля до 8 марта. При этом железнодорожное сообщение Крыма с «материком» не только сохранено в полном объёме, но и расширено.