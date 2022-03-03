Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге госпитализировали 298 человек с COVID-19, что на восемь человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 3 марта сообщили в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 3 марта, на стационарном лечении от COVID-19 и пневмонии в Северной столице находятся 5304 человека (-428 человек по отношению к предыдущим суткам). В реанимации сейчас лежат 480 человека (-37), лечатся с применением аппаратов ИВЛ 218 больных (-17). При этом за сутки выписали из стационаров по выздоровлению 552 человека (-98).

Для лечения ковида и пневмонии в Петербурге имеется 5977 коек. За сутки их количество сократилось, на 2588 мест. В Петербурге под ковидом по-прежнему работает 13 городских, а также три федеральных стационара. Свободный коечный фонд в городе составляет 66,85% (+4,86%) относительно норматива Минздрава.

На дому лечение COVID-19 проходят 62 080 петербуржцев. Этот показатель за сутки стал меньше на 8203 больных. Соблюдает карантин на сегодняшний день 221 человек (-216).

Показатель распространения коронавирусной инфекции в городе установился на отметке в 0,56 ед. Такой параметр применяют для оценки количества людей, которые могут заразиться от одного заболевшего ковидом до момента его изоляции.

Напомним, в Санкт-Петербурге за сутки обнаружили 3562 случая заражения коронавирусом (-952). За сутки скончались от COVID-19 скончались 65 петербуржцев (-1), а выздоровел 17 291 пациент (-3033).