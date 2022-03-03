Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Американская певица Тейлор Свифт поделилась своими впечатлениями от прослушивания альбома Love Sux её канадской коллеги Аврил Лавинь. Об этом 3 марта пишет E! News.

Тейлор Свифт Eva Rinaldi

По данным СМИ, Свифт отправила Лавинь букет цветов и добавила к нему открытку. «Аврил, я танцевала на моей кухне под твой потрясающий новый альбом! Это УДИВИТЕЛЬНО, как и ты. Ваша вечная поклонница, Тейлор», — говорилось в послании.

ИА REGNUM напоминает, что релиз пластинки Love Sux состоялся 25 февраля 2022 года. В альбом вошли 12 песен, в том числе и три дуэтных трека с Machine Gun Kelly, с Blackbear и с Марком Хоппусом из Blink-182.

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