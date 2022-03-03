Посёлок городского типа Тевриз, Омская область, , 13:52 — REGNUM Жительница Тевризского района Омской области из ревности расправилась с мужем. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека»). Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в областном следственном управлении СКР.

С ножом (сс) niekverlaan

Днём 1 марта в одном из домов в деревне Ташетканы обнаружили тело 49-летнего мужчины с ножевым ранением. По версии следствия, мужчина поссорился со своей 40-летней супругой. Он заявил, что уходит к 59-летней соседке. После этого женщина ударила его наотмашь ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным, мужчина умер на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчину осудили за убийство пожилой женщины в Уфе.

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