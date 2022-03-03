Таллин, , 13:52 — REGNUM Средняя брутто-зарплата в Эстонии в 2021 году составила 1 548 евро в месяц — это на 100 евро или на 6,9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

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Отмечается, что рост зарплат восстановился после замедления в 2020 году до уровня, предшествующего пандемии коронавируса.

Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском уезде — Таллине и его пригородах (1 694 евро) и Тартуском уезде (1 550 евро), а самой низкой — в Выруском уезде (1 192 евро) и острове Хийумаа (1 192 евро). Средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была наиболее высокой в сфере информации и связи (2 804 евро), финансовой и страховой деятельности (2 568 евро) и в энергетике (2 128 евро).

Наиболее низкой зарплата была в сфере операций с недвижимостью (1 132 евро) и в сфере услуг по проживанию и питанию (916 евро).

Более всего брутто-зарплата выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг (на 13,1%), а также в торговле (на 10,7%). Наиболее медленный рост наблюдался в сфере образования (2,5%) и в энергетике (на 0,5%).

С брутто-зарплаты в Эстонии отчисляется НСО в размере 20%.