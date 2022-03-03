* запрещённая в России организация

Кабул, 3 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Кабинет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поручил генеральному прокурору рассмотреть и доложить дела должностных лиц предыдущего правительства, обвиняемых в коррупции. По сообщению информационного агентства «Бахтар», кабинет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также поручил генеральному прокурору расследовать дела осуждённых при предыдущем правительстве. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

DR04 Тюрьма

Никаких дополнительных подробностей о заседании кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разглашается, и неясно, сколько заключённых остается в афганских тюрьмах.

Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватывали административные центры провинций, они первым делом выпускали заключённых из тюрем. По сообщениям, в их числе были члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), профессиональные преступники, а также тысячи пленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хотя радикалы и решили возбудить дела против бывших афганских чиновников, обвиняемых в коррупции, почти все они уже покинули Афганистан.

Учитывая, что ни одна страна до сих пор не признала правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оно не сможет преследовать их в судебном порядке или потребовать их экстрадиции.