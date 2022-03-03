Москва, , 13:50 — REGNUM Рынок недвижимости России ждёт стагнация в среднесрочной перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт, инвестор, предприниматель Ян Марчинский.

Новое жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, несмотря на то, что многие считают квартиры защитным активом, профессиональные инвесторы относятся довольно скептически к перспективам рынка недвижимости. Он обратил внимание, что за прошлую неделю акции большинства застройщиков показали более сильное падение, чем тот же индекс Московской биржи. При этом предположил, что жители России в ближайшее время начнут активно скупать активы, в том числе и квартиры.

«Граждане, которые активно копили российскую валюту, теперь будут стараться сохранить собственные капиталы в недвижимости, а те, кто копил на квартиру в твердой валюте, за короткий срок увеличат свою платежеспособность, и как можно скорее будут входить в сделки. Скорее всего, застройщики также не останутся стоять в стороне и вскоре начнут активно поднимать цены на недвижимость из-за большого спроса. Все дело в том, что банки и организации уже опубликовали заградительные ипотечные ставки, теперь спрос будет подпитываться исключительно живыми средствами граждан, соответственно и продлится относительно немного — от месяца до двух. Но что касается среднесрочной перспективы, то рынок недвижимости с большой вероятностью ждет твёрдая и затяжная стагнация», — сказал Марчинский.

Он рассказал, что из-за высокой ключевой ставки и предложений банков некоторое время ипотека в России будет не актуальна.

«Сперва спрос и стоимость снизится на вторичном рынке, ведь первичный по-прежнему может рассчитывать на помощь от государства. К тому же, его не один раз спасали с помощью льготных ипотек и выплат. Кроме этого, сами застройщики с большой вероятностью будут всеми силами пытаться смягчить последствия «подорожания» кредитов благодаря своим программам с уменьшенными ставками. Очень трудно сказать в какой период времени гарантированно прекратится рост ставок. У граждан, которые оформляют или собираются оформлять кредит в нынешних условиях, есть риск того, что выплатить его будет довольно сложно», — пояснил эксперт.

По его словам, может появиться возможность перекредитования и рефинансирования, посколькугосударство станет предпринимать меры по урегулированию текущей ситуации, и как следствие — ставки, скорее всего, снизятся.

«Именно это и поможет уменьшить финансовую нагрузку — по возможности снизить ежемесячный платёж по займам и кредитам и, как следствие, вдобавок сократить расходы по страховым взносам», — считает Марчинский.