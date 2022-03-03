Москва, 3 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Рынок недвижимости России ждёт стагнация в среднесрочной перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт, инвестор, предприниматель Ян Марчинский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

По его словам, несмотря на то, что многие считают квартиры защитным активом, профессиональные инвесторы относятся довольно скептически к перспективам рынка недвижимости. Он обратил внимание, что за прошлую неделю акции большинства застройщиков показали более сильное падение, чем тот же индекс Московской биржи. При этом предположил, что жители России в ближайшее время начнут активно скупать активы, в том числе и квартиры.

«Граждане, которые активно копили российскую валюту, теперь будут стараться сохранить собственные капиталы в недвижимости, а те, кто копил на квартиру в твердой валюте, за короткий срок увеличат свою платежеспособность, и как можно скорее будут входить в сделки. Скорее всего, застройщики также не останутся стоять в стороне и вскоре начнут активно поднимать цены на недвижимость из-за большого спроса. Все дело в том, что банки и организации уже опубликовали заградительные ипотечные ставки, теперь спрос будет подпитываться исключительно живыми средствами граждан, соответственно и продлится относительно немного — от месяца до двух. Но что касается среднесрочной перспективы, то рынок недвижимости с большой вероятностью ждет твёрдая и затяжная стагнация», — сказал Марчинский.

Он рассказал, что из-за высокой ключевой ставки и предложений банков некоторое время ипотека в России будет не актуальна.

«Сперва спрос и стоимость снизится на вторичном рынке, ведь первичный по-прежнему может рассчитывать на помощь от государства. К тому же, его не один раз спасали с помощью льготных ипотек и выплат. Кроме этого, сами застройщики с большой вероятностью будут всеми силами пытаться смягчить последствия «подорожания» кредитов благодаря своим программам с уменьшенными ставками. Очень трудно сказать в какой период времени гарантированно прекратится рост ставок. У граждан, которые оформляют или собираются оформлять кредит в нынешних условиях, есть риск того, что выплатить его будет довольно сложно», — пояснил эксперт.

По его словам, может появиться возможность перекредитования и рефинансирования, посколькугосударство станет предпринимать меры по урегулированию текущей ситуации, и как следствие — ставки, скорее всего, снизятся.

«Именно это и поможет уменьшить финансовую нагрузку — по возможности снизить ежемесячный платёж по займам и кредитам и, как следствие, вдобавок сократить расходы по страховым взносам», — считает Марчинский.