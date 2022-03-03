Ташкент, 3 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Сегодня практически все страны мира сталкиваются с терроризмом в киберпространстве, интернет становится инструментом распространения радикальной идеологии, вербовки людей, финансового обеспечения, планирования и совершения террористической деятельности. Об этом говорится в обращении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к участникам Международной конференции высокого уровня «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН», которая проходит в Ташкенте 3−4 марта.

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

«В этих условиях принципиально важно развивать потенциал наших государств в области эффективного противодействия использованию цифровых технологий в террористических целях», — сказал президент.

В этой связи, он призвал контртеррористическое управление ООН активизировать усилия по реализации принятой в 2020 году Программы по кибербезопасности и новым технологиям в Туркестане.

«В рамках этой Программы считаем важным создание Единой электронной сети по кибертерроризму в Центральной Азии, призванной способствовать развитию обмена опытом и данными, исследованиями и лучшими практиками в данной области», — подчеркнул глава Узбекистана.

Кроме того, отметил Мирзиёев, трансграничный характер угроз безопасности в киберпространстве требует создания единых международных правовых механизмов, позволяющих эффективно противодействовать различным проявлениям экстремизма и терроризма в информационной сфере.

«Надеемся на содействие ООН в организации и координации диалога в этом вопросе», — сказал Мирзиёев.