Париж, 3 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Посольство Франции на Украине заработало во Львове. Об этом сообщил посол Франции в своем аккаунте в Twitter.

Cyril Plapied Французский флаг

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен прибыл во Львов, о чем он сообщил в Twitter.

«Посольство Франции на Украине снова находится на службе французов, а также франко-украинских отношений», — написал Этьен де Понсен в Twitter.

Напомним, ранее власти Франции приняли решение перенести посольство Франции на Украине из Киева во Львов.