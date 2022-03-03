Таллин, 3 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Немецкая сеть супермаркетов Lidl открыла в четверг, 3 марта, одновременно восемь магазинов в Таллине, Тарту, Нарве и Пярну. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

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При этом из восьми магазинов торговой сети пять находится в столице. Lidl будет продавать в Эстонии свои собственные бренды, а также продукцию местных и европейских производителей. По данным Lidl, компания инвестировала более 80 млн евро и создала свыше 1 000 рабочих мест в Эстонии.

Розничная сеть начала подготовку к выходу на эстонский рынок еще в 2018 году, когда была создана компания Lidl Eesti OU. Однако вместо запланированного открытия летом и зимой 2021 года сеть магазинов открылась лишь весной 2022 года. В Латвии Lidl открыл 15 магазинов в октябре 2021 года.