Нур-Султан, , 13:49 — REGNUM Неожиданный призыв в армию на срочную службу офицеров запаса вызван нехваткой низших звеньев командиров в вооружённых силах. Об этом 3 марта сообщил журналистам заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов.

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Он рассказал, что в рамках сборов призвали 190 человек, из которых в вооружённые силы направили 150.

«Это узкие специалисты, в первую очередь, большая часть составляет медики, есть связисты, специалисты в IT-технологиях», — сказал Камалетдинов.

Замминистра отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поставил минобороны ряд задач по модернизации вооруженных сил. В связи с этим планируется приобрести новые системы вооружения.

Камалетдинов также призвал жителей не беспокоится по поводу перевозки военной техники. Он опроверг подозрения, что её отправят на Украину для участия в спецоперации России.

Стоит отметить, что в Казахстане на срочную службу в 2021 году набрали 32 тыс. молодых людей. Планировалось, что в армию придут 215 тыс. человек.

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