Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге будет развернута выставка материалов о военных преступлениях киевского режима, его силовых структур и нарушениях прав человека на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

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На планшетной выставке «Обыкновенный фашизм: военные преступления и нарушения прав человека на территории Украины» будут представлены различные свидетельства бывших политзаключенных на Украине и лиц, пострадавших от военных преступлений националистического режима.

В пятницу, 5 марта, о представленных материалах журналистам расскажут автор выставки, член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев и генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский.

Отметим, что Максим Григорьев и депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия») стали авторами книги об украинских военных преступлениях и попрании прав человека в 2017—2020 годах. Издание является хронологическим и содержательным продолжением вышедшей в 2016 году книги директора Григорьева «Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков (2014−2016)».В новом издании описаны многочисленные преступления украинских «батальонов смерти» и военные преступления Украины, нарушения прав человека, системная политика страны по героизации нацизма и его пособников, факты цензуры и гонений журналистов, средств массовой информации, притеснений Русской православной церкви и антисемитизма за период с 2017 по 2020 год. В книгу также вошли проведенные Фондом исследования проблем демократии интервью с бывшими украинскими политическими заключенными, а также с журналистами, адвокатами и учеными.