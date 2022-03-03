Сана, , 13:48 — REGNUM Суд государственной безопасности Йемена, находящийся под контролем повстанцев-хуситов, приговорил четверых местных журналистов к смертной казни. Об этом 3 марта сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Йемен Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, международная правозащитная организация Euro-Mediterranean Human Rights Monitor призвала руководство хуситов отменить смертный приговор сотрудникам СМИ и уважать свободу журналистской деятельности.

В своем заявлении представители организации подчеркнули необходимость быстрого вмешательства всех заинтересованных сторон для прекращения вынесения смертных приговоров, которые «могут быть приведены в исполнение в любой момент».