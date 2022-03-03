Рига, 3 марта, 2022, 13:46 — ИА Регнум.

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Пенсионные средства из России приходят примерно 21 000 латвийцев, половина которых (11 000) получают пенсию через местное Госагентство социального страхования, а чуть меньшая половина — через Пенсионный фонд РФ.

Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv. В число 11 000 входят граждане Латвии, которые накопили трудовой стаж в России до 1991 года.

«Средняя пенсия, которую Государственное агентство социального страхования выплатит за первый квартал — за январь, февраль и март — 10 тысяч 760 рублей», — пояснила Ивета Даине, представитель агентства.

Однако после начала военной операции России на Украине обменный курс рубля претерпел кардинальные изменения, что теоретически привело к снижению размера получаемой пенсии. Так, средняя пенсия 10 тысяч 760 рублей в феврале была равна 126 евро, а в марте — 88 евро.

Однако на практике, сообщает издание, получателей российской пенсии призывают не волноваться. Российские пенсии выплатят до 19 марта 2022 года ‑ и по февральскому курсу. «Мы получили платеж от России в феврале, он был конвертирован по курсу рубля на 9 февраля. Выплата будет за три месяца — за январь, февраль и март», — указала Даине.

Следующую российскую пенсию сразу за три месяца (апрель, май и июнь) Государственное агентство социального страхования должно выплатить в июне 2022 года. Соответственно, перечислить деньги агентству Россия должна в мае. Именно по валютному курсу того месяца и будет определена величина пенсий в евро.

«Сейчас и сегодня абсолютно никто этого не знает. Ситуация меняется изо дня в день. Мы не можем знать, что будет в мае», — подчеркнула представительница Госагентства.

Ситуация с пенсионерами — гражданами РФ, которые получали перевод непосредственно из Пенсионного фонда России, сложнее: за него отвечают российские учреждения. Если российский банк, который перечисляет деньги из пенсионного фонда, находится под санкциями, там придется искать другой банк, который может сделать перечисление.

«Я думаю, что Россия будет искать какие-то решения, как обеспечить средствами получателей пенсий этой страны», — прокомментировал тему представитель Банка Латвии Янис Силакалнс.