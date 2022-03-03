Москва, , 13:45 — REGNUM Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создаёт Запад. Об этом 3 марта заявил глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

Сергей Лавров Mid.ru

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По словам Лаврова, страны, запретившие своим компаниям работать в России, сделали это под огромным давлением и сейчас должны страдать, «лишь бы только проучить Россию».

«Это, безусловно, имеет эффект на экономику, социальную сферу. Но я вас уверяю, мы решим все эти проблемы, которые нам Запад создаёт», — сказал Лавров.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса. В ответ на это западные страны, поддерживающие нацистский режим на Украине, ввели санкции против России.