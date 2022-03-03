Москва, , 13:59 — REGNUM Освобождение территории Донецкой Народной Республики (ДНР) замедляются из-за стремления сохранить жизни мирного населения. Об этом 3 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«Все усложняется тем, что националисты продолжают прикрываться гражданским населением, как живым щитом. Подразделения нацистов устраивают огневые точки на верхних этажах, не выпускают населения с нижних этажей», — сказал Пушилин.

При этом глава ДНР призвал мирных жителей Мариуполя воспользоваться гуманитарным коридором, который организован для них со стороны народной республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Басурин: нацисты заблокировали в Мариуполе 400 тыс. человек