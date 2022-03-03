Чита, 3 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 3 марта 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 672 450 человек (+3445 за четверо суток). Также первый компонент вакцины получили 720 детей (данные не меняются две недели). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Известно, что 619 903 человека полностью вакцинированы (+4455 за четверо суток) и 182 151 забайкалец привит повторно (+7306 за четверо суток).

Как сообщалоИА REGNUM, 10 февраля было зафиксировано наибольшее число вакцинированных.

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