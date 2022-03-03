Рига, 3 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Интерес к переезду в Латвию демонстрируют граждане РФ, не согласные с спецоперацией России на Украине, но им не стоит рассчитывать на особое отношение. Об этом латвийскому порталу rus.lsm.lvсообщил представитель МИД этой страны Янис Бекерис.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

В МИД отметили, что получают от таких россиян письма и звонки, но в приоритетеу дипломатов в Москве — граждане Латвии и их безопасность,«ведь обстановка в России сложная».

Если граждане России захотят, например, получить в Латвии убежище, процедура будет такая же, как и для граждан других стран, отметили в ведомстве. Исключений делать не станут.

«Специальной процедуры для граждан России нет. У любого гражданина из третьих стран есть право просить убежище. Этот процесс начинается на латвийской границе — там человек подает заявление», — отметила Мадара Пуке, представитель Управления по делам гражданства и миграции.

Далее заявление попадает введомство по мигрантам, где оно может рассматриваться до 5 месяцев. Если у человека нет родственников или друзей, у которых можно остаться в Латвии, все это время он будет находится в центре размещения соискателей убежища.

Ранее, 24 февраля 2022 года, в день начала боевых действий министр иностранных делЛатвии Эдгар Ринкевич распорядился прекратить выдачу виз гражданам Российской Федерации. Исключение — только в особых случаях по гуманным соображениям, например, на похороны.