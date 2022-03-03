Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Здание дома культуры фабрики «Большевичка» в Санкт-Петербурге выставлено на торги в рамках приватизации. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Auction-house.ru Зал бывшего ДК «Фабричка» в Петербурге.

На продажу выставлено трехэтажное нежилое здание площадью 1,9 тыс. кв. м, с земельным участком 763 кв. м возле станции метро «Обводный канал» на улице Тюшина, 9/7. В советское время здесь располагался дом культуры фабрики «Большевичка». В настоящее время здание является выявленным объектом культурного наследия «Дом И.В. Кожевникова (Товарищества мануфактур В.И. Кожевникова)».

«Получено охранное обязательство. Незначительная часть земельного участка находится в границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия», — отметили в РАД.

Предполагается, что после приватизации бывший ДК станет гостиницей, хостелом или апарт-комплексом. Начальная стоимость здания оценена в 84,49 млн рублей (43 тыс. рублей за 1 кв. м, — прим. ред.). Заявки на участие в торгах, которые пройдут на лекторской площадке, принимаются до 29 марта.