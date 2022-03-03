Ульяновск, , 13:39 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области по требованию прокуратуры был произведён перерасчёт средств, направленных на обслуживание и ремонт лифтов. Речь идёт о сумме в 850 тыс. рублей, сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, в Димитровграде администрация управляющей компании, обслуживающей 74 многоквартирных дома, не принимала мер к возврату собственникам части сумм «за некачественно оказанную услугу по комплексному техническому обслуживанию и ремонту лифтов».

В прокуратуре отмечают, что по факту бездействия внесено представление. И добавляют, что в результате прокурорского вмешательства гражданам произведён перерасчёт на сумму более 850 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области после вмешательства прокуратуры одна из управляющих компаний пересчитала плату жителям за холодную воду. В надзорном ведомстве пояснили, что при УК «неправомерно учла площади чердаков и подвалов».

Подробнее: УК в Ульяновской области незаконно учла в «платёжках» площади чердаков