Минск, , 13:39 — REGNUM Гуманитарная ситуация на Украине вызывает большое беспокойство у Белоруссии, граждане которой, как и другие иностранцы, сталкиваются с огромными проблемами при попытках покинуть украинскую территорию. Граждан третьих стран при попытках выехать из Украины унижают и избивают, удерживают как заложников. Об этом 2 марта на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН по украинскому вопросу заявил белорусский постпред при организации Валентин Рыбаков.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вызывает серьезное беспокойство разгул издевательств и мародерства, в том числе в отношении иностранцев на Украине. Бесконтрольная раздача оружия уже привела к резкому всплеску насилия и грабежей. Жертвами становятся обычные люди, водители-дальнобойщики, которые осуществляют международные перевозки грузов. Среди них уже есть погибшие. Почему вы замалчиваете все эти факты? Кстати, насколько нам известно, были сделаны соответствующие заявления на уровне руководства Африканского союза», — сказал белорусский постпред при ООН.