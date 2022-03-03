Белгород, , 13:44 — REGNUM В Белгородской области за прошедшие сутки выписали после выздоровления 703 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 марта в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано 469 новых случаев заболевания COVID-19 и четыре летальных исхода.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 118 114 носителей инфекции. Справились с заражением 93 145 человек, скончались от осложнений 2 043 пациента. В стационарах лечатся 1788 граждан, амбулаторно — 21 138 жителей.

На вакцинацию от COVID-19 записались 1 070 869 человек, в том числе 781 заявка оформлена за последние сутки. Двукратные прививки сделали 987 578 белгородцев.

По данным федерального оперштаба, в регионе госпитализировано ещё 105 ковди-пациентов.