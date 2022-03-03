Нур-Султан, , 13:37 — REGNUM Масштабные манёвры военной техники в Казахстане, на которые обратили внимание жители страны, связаны с учениями и другими плановыми мероприятиями. Об этом 3 марта сообщил журналистам заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов.

HMMWV Казахстанской армии с установленным ПТРК Фагот Kalabaha1969

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Его попросили прокомментировать распространяемые в соцсетях видео.

«Эту технику мы передвигаем не только в этот кризисный период, она двигалась и раньше. Но эти вопросы раньше не возникали», — сказал Камалетдинов.

Он отметил, что понимает беспокойство граждан в сложившейся ситуации. Замминистра сказал, что в другой раз население будут извещать о предстоящих учениях.

Камалетдинов также призвал жителей не беспокоится, если они увидят передвижение подразделений вооруженных сил республики.

Стоит отметить, что в Казахстане в соцстях начали распространять ролики с перемещением военной техники. Авторы заявляли, что её якобы готовятся перебросить на Украину для участия в спецоперации России.