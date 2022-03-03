Москва, , 13:40 — REGNUM На территории взятого в окружение силами Донецкой Народной Республики Мариуполя находится порядка 400 тыс. мирных жителей. Об этом 3 марта заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Представитель народной республики пообещал «точечно и ювелирно» освободить Мариуполь от неонацистов. Однако украинские боевики уже поставили населенный пункт на грань гуманитарной катастрофы.

«Около 400 тыс. жителей Мариуполя находятся в городе. Продуктов вообще нет. Магазины вообще пустые. Ситуация аховая. И там же дети, большое количество пожилого населения. Поэтому мы и открываем гуманитарный коридор, мы пытаемся людей спасти», — сказал Басурин.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР открыла гуманитарные коридоры из Мариуполя