Минск, , 13:34 — REGNUM Александр Лукашенко 3 марта вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского и начальствующего состава. Участниками церемонии стали почти четыре десятка человек — многодетные матери и женщины, а также представители армии и спецслужб.

Александр Лукашенко Официальный сайт президента Республики Беларусь

«Мы отстаивали и будем отстаивать свои традиции, как сделали это, приняв обновленную Конституцию. Будем беречь так же, как память предков, героическую историю и славянское братство. И эта миссия без мужчин невозможна — во всех смыслах. Звучит сейчас особенно и очень актуально», — цитирует выступление Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко сказал также: «Времена непростые. Вы видите: со всех сторон тут нас пытаются не просто уже укусить. Мы все видим, мы разгадали их замыслы. Поэтому вы, читая всякие каналы, письма, которые вам присылают, прочитали ‑ и забыли».

Медали Франциска Скорины удостоены солистка группы Aura Юлия Быкова и главный балетмейстер Молодежного театра эстрады Татьяна Трофимова. Почетные звания присвоены работникам органов внутренних дел, армии и представителям сферы культуры. Среди них — ведущий мастер сцены театра-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм» Вера Полякова-Макей.

За воспитание пяти и более детей Лукашенко вручил ордена Матери. В числе получивших генеральские погоны — начальник Департамента охраны МВД Александр Шепелев и замкомандующего войсками Западного оперативного командования Александр Бас.