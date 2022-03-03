Москва, 3 марта 2022, 13:34 — REGNUM Ядерная война вертится в головах в западных странах, а не у России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в в интервью российским и иностранным СМИ, отвечая на вопрос американского журналиста.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае начала третьей мировой войны, конфликт перерос бы в ядерный и принес много разрушений.
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