Москва, , 13:34 — REGNUM Ядерная война вертится в головах в западных странах, а не у России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в в интервью российским и иностранным СМИ, отвечая на вопрос американского журналиста.

«Всем понятно, что третья мировая может быть только ядерной. Но обращаю ваше внимание, что это в голове западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян, — сказал Лавров. — Поэтому я вас уверяю, что мы не позволим этой провокации заставить нас выйти из равновесия, но если против нас начнут развязывать реальную войну, то, наверное, должны об этом думать те, кто такие планы вынашивает, а они, на мой взгляд, вынашиваются».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае начала третьей мировой войны, конфликт перерос бы в ядерный и принес много разрушений.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров оценил масштаб разрушений в случае третьей мировой войны