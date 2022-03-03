Пекин, 3 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Власти Китая надеются в сохранить товарооборот «в разумных пределах» в 2022 году, заявил официальный представитель 5-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 13-го созыва Го Вэйминь 3 марта на пресс-конференции.

Karismatours.es КНР

По его словам, множество дестабилизирующих факторов для внешней торговли наблюдаются в текущем году. Страна ощущает большое давление, на внешних рынках — непростая ситуация. Вместе с тем внешнеторговый сектор гибко реагирует на изменения, у него прочная отраслевая основа.

В этом году, пояснил Го Вэйминь, власти намерены сохранить внешний товарооборот «в рациональных пределах». Для этого консолидируются усилия всех компетентных ведомств и многочисленных компаний, которые работают на внешнюю торговлю.

Руководство страны, добавил он, будет решать связанные с экспортом и импортом вопросы через развитие электронной коммерции, формирование торговых моделей, развитие логистической инфраструктуры за территорией страны. Среди ключевых задач — «интеграция внутренней и международной торговли».

По данным властей, внешний товарооборот Китая за 2021 год увеличился на 30,3% — до $6,05 трлн, что стало рекордом. Экспорт при этом вырос на 29,9%, до $3,36 трлн, а импорт — на 30,1%, до $2,69 трлн.

Читайте также: Китай ожидает роста сферы машиностроения на 5,5% в этом году