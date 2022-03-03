Москва, 3 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181. Об этом 3 марта заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

NASA Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре Маршалла в США

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«Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в США производства Научно-производственного объединения «Энергомаш», — сообщил Рогозин.

Речь идёт о двигателях РД-180 и РД-181. На них летают американские ракеты Atlas-5 и Antares.

«Пусть США летают на своих мётлах», — добавил Рогозин.