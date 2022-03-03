Назарово, Красноярский край, 3 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В должность главы города Назарово (Красноярский край) 9 марта вступит Владимир Саар. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадровые назначения

Нового главу Назарово избрали 2 марта на внеочередной сессии Назаровского горсовета.

По итогам двух этапов конкурса на эту должность, помимо Владимира Саара, претендовала Ирина Лютенко. На сессии они представили депутатам программы социально-экономического развития города и ответили на вопросы.

Затем состоялась процедура голосования. За Саара свои голоса отдали 15 депутатов. Три человека воздержались, против никто не высказался.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2017 года Назарово возглавлял Сергей Сухарев. В январе 2022 года он ушёл в отставку с этой должности.

Владимир Саар — уроженец Красноярского края. Он окончил агрономический факультет красноярского сельхозинститута. С декабря 2020 являлся главой Богучанского района края.