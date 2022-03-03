Москва, , 13:33 — REGNUM Продолжая рекордное восхождение, нефть марки Brent впервые с мая 2021 года вплотную подошла к отметке $120 за баррель на торгах 3 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отметившись на пиках в районе $119,80, котировки слегка отступили в ходе недавних торгов, удерживаясь вблизи отметки $118.

В условиях продолжающейся спецоперации РФ в Украине трейдеры продолжают делать ставку на дефицит мирового предложения на случай, если страны начнут предпринимать усилия в направлении сокращения потребления российской нефти.

Причем введенные на сегодняшний день ограничения, которые напрямую не затрагивают энергетический сектор России, тоже подпитывают рост цен.

К примеру, закрытие воздушного пространства друг другу предполагает, что перелеты будут осуществляться «в обход», более длинными путями.

Это в свою очередь повысит потребление авиатоплива и как минимум компенсирует потери от рейсов, которые будут закрыты.

На фоне таких перспектив рынок даже не дрогнул на заявлениях Ирана о готовности в кратчайшие сроки нарастить экспорт своей нефти для стабилизации рынка.

Аналогичным образом, трейдеры проигнорировали намеки администрации Байдена на поиски способов сократить потребление российской нефти.

Похоже, пробой рубежа в $120 — теперь лишь вопрос времени. Как только этот уровень превратится в поддержку, фокус внимания участников рынка сместится на апрельские максимумы 2012 года в районе $125 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть Brent подорожала до $118 впервые за девять лет