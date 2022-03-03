Москва,
3 марта 2022, 13:33 — REGNUM Продолжая рекордное восхождение, нефть марки Brent впервые с мая 2021 года вплотную подошла к отметке $120 за баррель на торгах 3 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Отметившись на пиках в районе $119,80, котировки слегка отступили в ходе недавних торгов, удерживаясь вблизи отметки $118.
В условиях продолжающейся спецоперации РФ в Украине трейдеры продолжают делать ставку на дефицит мирового предложения на случай, если страны начнут предпринимать усилия в направлении сокращения потребления российской нефти.
Причем введенные на сегодняшний день ограничения, которые напрямую не затрагивают энергетический сектор России, тоже подпитывают рост цен.
К примеру, закрытие воздушного пространства друг другу предполагает, что перелеты будут осуществляться «в обход», более длинными путями.
Это в свою очередь повысит потребление авиатоплива и как минимум компенсирует потери от рейсов, которые будут закрыты.
На фоне таких перспектив рынок даже не дрогнул на заявлениях Ирана о готовности в кратчайшие сроки нарастить экспорт своей нефти для стабилизации рынка.
Аналогичным образом, трейдеры проигнорировали намеки администрации Байдена на поиски способов сократить потребление российской нефти.
Похоже, пробой рубежа в $120 — теперь лишь вопрос времени. Как только этот уровень превратится в поддержку, фокус внимания участников рынка сместится на апрельские максимумы 2012 года в районе $125 за баррель», — считает эксперт.
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