Орел, 3 марта 2022, 13:33 — REGNUM Жительница Донбасса, которая вынужденно вместе с детьми покинула свой дом, и сейчас находится в Орловской области, рассказала о пережитом за последние годы кошмаре.
Карина рассказала, что решила покинуть Донецк после начала очередных сильных обстрелов города. Сначала она уехала к родным в посёлок, но обстрелы начались и там.
Сегодня женщина вместе с десятилетней дочерью и двухлетним сыном находится в пункте временного размещения в Орловской области. В ДНР у неё остались родные — мама и бабушка с дедушкой.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия после обращения глав ДНР и ЛНР в связи с агрессией Украины проводит специальную военную операцию по защите Донбасса.