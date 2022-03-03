Орел, 3 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Жительница Донбасса, которая вынужденно вместе с детьми покинула свой дом, и сейчас находится в Орловской области, рассказала о пережитом за последние годы кошмаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Армия моей страны пошла против своего народа. Мы не ожидали такого, мы до последнего надеялись, что этого не будет, но так произошло. Нас начали бить, называть сепаратистами, террористами просто за то, что мы не уехали и не бросили свой родной дом, не бросили своих родных», — приводит слова Карины Ермаковой пресс-служба правительства Орловской области.

Карина рассказала, что решила покинуть Донецк после начала очередных сильных обстрелов города. Сначала она уехала к родным в посёлок, но обстрелы начались и там.

«Дети очень испугались. Я их уложила в ванну, сама сидела в корриде и молилась до утра, чтобы попасть на автобус, направляющийся в Россию…», — говорит Карина.

Сегодня женщина вместе с десятилетней дочерью и двухлетним сыном находится в пункте временного размещения в Орловской области. В ДНР у неё остались родные — мама и бабушка с дедушкой.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия после обращения глав ДНР и ЛНР в связи с агрессией Украины проводит специальную военную операцию по защите Донбасса.