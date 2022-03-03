Архангельск, 3 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки выявили 816 носителей коронавируса, госпитализирован 81 пациент, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 260 архангелогородцев, 63 северодвинца, 54 жителя Вельского района, 53 — Котласа. Случаи заражения инфекцией зарегистрированы также в Холмогорском, Приморском, Онежском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 510 022 человека.