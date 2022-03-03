Дамаск, , 13:40 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад провёл встречу с представителем иракского ополчения Хашд-аль-Шааби Фалихом-аль-Файядом. Об этом 3 марта сообщает SANA.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, в ходе встречи стороны обсуждали вопросы обеспечения безопасности на границе между Ираком и Сирией в свете действий боевиков ряда террористических организаций, в том числе — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщила пресс-служба президента Сирии, в ходе встречи обсуждались «вопросы взаимной безопасности, связанные с пограничным контролем и борьбой с террористическими организациями». Стороны также подчеркнули важность совместных действий на границе общей протяжённостью в 600 км.