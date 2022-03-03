Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд отменяет ограничения в части доступа слушателей в здание суда с 9 марта в связи с улучшением ситуации с распространением COVID-19. Об этом 3 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский городской суд Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, проход в здание суда осуществляется при наличии средств индивидуальной защиты. При нахождении в здании и на территории суда гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию.

«Работа приемной и архива суда в части личного приема граждан возобновляется», — добавили в ОПС.

Напомним, вход в здание судов Петербурга был ограничен из-за плохой эпидемиологической ситуации из-за коронавируса. С 4 марта в Петербурге значительно смягчают ограничения по коронавирусу. В частности, отменена проверка QR-кодов и сняты ограничения по заполняемости залов и мест досуга.