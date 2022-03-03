Грозный, , 13:30 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о вывозе своей семьи из России в Объединенные Арабские Эмираты. О том, что все его домочадцы находятся дома, в Чечне, он сообщил в ходе прямого эфира в Instagram с министром ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

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По словам Кадырова, его семья не выезжала за пределы республики и во время военных кампаний на территории Чечни, и сейчас они находятся все вместе в Чечне. Кроме того, не покидали территорию России и дети других представителей органов власти.

«Наши дети все находятся дома. В двух военных кампаниях наши семьи, даже маленькие дети, никуда не выезжали. Мы жили дома, со своим народом», — цитирует Рамзана Кадырова ИА «Чечня Сегодня».

В доказательство этих слов Кадырова во время прямого эфира к нему подключились его дочь — министр культуры ЧР Айшат Кадырова и сын Адам Кадыров. Кроме того, сообщили о своем нахождении в России сыновья депутата Госдумы РФ Адама Делимханова и председателя парламента ЧР Магомеда Даудова, а также вице-премьера ЧР.