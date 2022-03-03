Уфа, , 13:33 — REGNUM Два пассажирских автобуса столкнулись в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

ДТП Mvd.ru

Сообщается, днем 3 марта на проспекте Октября рядом с домом 118 столкнулись пассажирские автобусы «НефАЗ» (двигался по маршруту 74 «Уфимский ДОК — Нижегородка») и «Lotos» (следовал по маршруту 167 «Цветы Башкирии — ДОК»).

Отмечается, что в результате ДТП пассажир, который находился в автобусе «НефАЗ» получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП погиб один человек.