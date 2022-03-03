Лос-Анджелес, США, 3 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон подал в суд на актрису Эван Рейчел Вуд. Об этом 3 марта пишет TMZ.

Andreas Lawen, Fotandi Мэрилин Мэнсон

Как отмечает издание, Мэнсон утверждает, что Вуд якобы разработала схему для фабрикации против него обвинения в сексуальном насилии. В переданных в суд документах говорится, что Вуд и её нынешняя возлюбленная участвовали в мошеннических действиях и заговоре с целью разрушить карьеру музыканта и очернить его имя.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года Эван Рейчел Вуд обвинила Мэнсона в сексуальном насилии — по её словам, инцидент произошёл ещё в 2007 году. Ранее три женщины подали иски в суд против музыканта, утверждая, что он применял к ним эмоциональное и сексуальное насилие.