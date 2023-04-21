Москва, 3 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) предупредили участников российского коммуникационного рынка о риске запрета рекламного продвижения в Facebook, в связи с нарушением американским ИТ-гигантом российского законодательства.

ИА REGNUM Интернет

22 февраля Роскомнадзор сообщил о том, что компания Meta Platforms (владеет Facebook, WhatsApp и Instagram) приступила к выполнению закона «о приземлении» и зарегистрировала личный кабинет на сайте регулятора. Однако остальные требования по состоянию на 1 марта 2022 года не были реализованы.

Напомним, что одной из мер, предусмотренных документом, является как раз запрет на распространение рекламы на платформе компании-нарушителя.