Салехард, 3 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. На Ямале в два раза выросло число получателей социальных услуг от негосударственных организаций. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Мой социальный центр»

В 2021 году 30 негосударственных организаций и предпринимателей оказали бесплатные услуги около 1800 пожилых, инвалидов и семей с детьми. Число выросло в два раза за год благодаря субсидиям от регионального правительства.

«Финансовая поддержка региона негосударственных соцпоставщиков даёт хорошие результаты. За последний год их число выросло на 40%, увеличилось и количество граждан, которые пользуются услугами предпринимателей. Мы продолжаем создавать комфортные условия для такого рода предпринимательства, чтобы помочь большему числу нуждающихся», — пояснила директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова.