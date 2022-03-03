Москва, 3 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. На торгах 2 марта доллар в моменте превышал отметку 117 руб., откуда резко откатился вниз, обосновавшись неподалеку от уровней открытия в районе 102 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Headslegal.ru Рубль

«Сегодня, 3 марта, пара продолжила отступать на старте сессии, открывшись медвежьим гэпом. Впрочем, нащупав локальный минимум на отметке 97 руб., котировки возобновили подъем и снова движутся в направлении уровня 100 руб.

По динамике рубля видно, что новая мера поддержки со стороны Центробанка помогла замедлить обвал — Банк России обязал брокеров взимать комиссию за покупку иностранной валюты в размере 30% начиная с сегодняшнего дня.

При этом риски обновления рекордных минимумов остаются высокими, учитывая отсутствие подвижек в направлении разрешения ситуации вокруг Украины.

Сейчас рынки ждут второго раунда переговоров России и Украины, но надежды на прогресс на данном этапе мало. Соответственно, значимого и более или менее устойчивого отскока обесценившегося рубля ожидать сейчас не стоит.

Рынок нефти по-прежнему не оказывает никакой поддержки российской валюте, хотя Brent уже торгуется в районе отметки $120 за баррель, подпитываясь геополитикой.

Учитывая, что Европа готовит новые пакеты санкций в отношении РФ, а обстановка в Украине остается критической, уже в ближайшее время доллар может подтвердить статус уровня 100 руб. как поддержки и прочно обосноваться в более высоком диапазоне.

При этом волатильность будет оставаться высокой, а ликвидность — пониженной», — считает эксперт.

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