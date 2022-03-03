Брюссель, , 13:28 — REGNUM Евросоюз рассматривает возможность отключения белорусских банков от системы SWIFT. Об этом 3 марта сообщает Reuters.

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«Относительно SWIFT мы также рассматриваем возможность подготовки эквивалентов для белорусского финансового сектора», — приводятся слова европейского чиновника.

Отмечается, что это будет происходить с учётом того, что в белорусской экономике SWIFT не так стратегически важен, как в российской.

Напомним, ранее Евросоюз принял решение отключить от системы SWIFT семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.

В Центральном Банке РФ заявили, что российские банки могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) для передачи информации внутри страны, а для передачи данных за рубеж у них есть другие каналы.

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