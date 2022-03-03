Архангельск, 3 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Архангельской области вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 510 022 человека, в том числе 146 подростков, сообщает региональный минздрав.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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По данным ведомства, первый этап вакцинации завершили 531 466 жителей Архангельской области прошли первый этап вакцинации, в том числе 363 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области сформировали коллективный иммунитет к ковиду.