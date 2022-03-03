Казань, , 13:31 — REGNUM В Татарии за сутки привили от COVID-19 более 1,5 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 251 643 жителя, сообщает минздрав РТ.

Вакцинация

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Всего по состоянию на 3 марта от коронавируса вакцинированы первым компонентом 2 млн 467 тыс. 147 человек, за сутки привили 1546 жителей. Второй компонент вакцины получили 1 млн 925 тыс. 700 человек.

Привиться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, расположены которые в учреждениях культуры и торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за время пандемии зарегистрировано 121 324 случая заражения коронавирусом, выздоровели 89 547 пациентов, скончались 1738 человек.

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